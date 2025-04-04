04.04.2025 (17:00)

В Ленинградской области военнослужащие ЛенВО продолжают занятия по слаживанию отделений

Военнослужащие мотострелковых, артиллерийских, разведывательных подразделений Ленинградского военного округа проходят боевое слаживание отделений.

Подразделения совершили марши на полигоны, где будут отработаны тактические приемы подразделений в наступательном, оборонительном бою и на марше.

Особое внимание будет уделено ведению боя в лесистой местности и в условиях городской застройки. Боевые группы выполнят оборудование огневых позиций для стрельбы из различных укрытий и фортификационных сооружений.

Данный этап завершится боевыми стрельбами отделений на войсковых стрельбищах как в дневное, так и ночное время суток. В ходе проведения занятий подразделения материально-технического обеспечения проводят комплекс мероприятий по организации питания личного состава.

Целью боевого слаживания является обеспечение неснижаемой боевой способности отделений к выполнению поставленных задач в периоды, связанные с призывом и увольнением военнослужащих срочной службы, заменой офицеров и прапорщиков, освоением новой техники и новых способов боевого применения.

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