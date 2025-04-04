04.04.2025 (16:00)

Военнослужащие ВВО отразили нападение условного ДРГ в Приморье

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, провели тренировку с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию парка боевых машин, с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму под прикрытием БТР-80 выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода условных групп незаконных вооруженных формирований и уничтожили их огнем из стрелкового оружия.

Во время тренировки обращалось особое внимание на оперативность и слаженность действий подразделений противодействия терроризму.

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