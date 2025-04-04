04.04.2025 (15:00)

Подразделения РХБ защиты ВВО применили аэрозольную завесу от БпЛА условного противника в Амурской области

В Амурской области с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), прошли занятия по постановке аэрозольных завес от беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

С использованием термодымовых машин военнослужащие аэрозольного подразделения скрыли пункт управления от ударных беспилотных летательных аппаратов «противника» постановкой сплошной завесы.

Кроме того, специалисты РХБ защиты отработали постановку аэрозольных завес одного из объектов, посредством подрыва унифицированных дымовых шашек, дистанционным способом с помощью радиоэлектронных средств подрыва.

Также военнослужащие отработали задачи по организации постов воздушного наблюдения для борьбы с дронами, в том время пока экипаж маскирует и подготавливает термодымовую машину к работе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице