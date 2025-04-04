04.04.2025 (20:00)
В Восточном военном округе проводится вакцинация военнослужащих и членов их семей против клещевого энцефалита
В преддверии летного сезона в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и Республике Бурятия проводится вакцинация военнослужащих и членов их семей против клещевого энцефалита. Данные регионы считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.
Так, в прошлом году в период сезонной активности клещей были отмечены случаи укуса кровососущих насекомых, однако благодаря своевременно принятым мерам ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом не допущено.
В настоящее время медицинские учреждения Восточного военного округа обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.
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