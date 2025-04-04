Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2025 (20:00)

В Восточном военном округе проводится вакцинация военнослужащих и членов их семей против клещевого энцефалита

В преддверии летного сезона в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и Республике Бурятия проводится вакцинация военнослужащих и членов их семей против клещевого энцефалита. Данные регионы считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

Так, в прошлом году в период сезонной активности клещей были отмечены случаи укуса кровососущих насекомых, однако благодаря своевременно принятым мерам ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом не допущено.

В настоящее время медицинские учреждения Восточного военного округа обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false