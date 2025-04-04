04.04.2025 (13:00)
На полигоне Восточного военного округа в Забайкальском крае с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке
На полигоне общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке.
Военнослужащие выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов, а также оборудовали проволочные заграждения. Основной упор был сделан на соединение одиночных окопов.
Также во время занятия, военнослужащие изучили основные минно-взрывные устройства, стоящие на вооружение условного противника, их особенности, способы установки, обнаружения и порядок обезвреживания. В отдельном порядке изучили способы установки и обнаружения мин натяжного действия в условиях городской застройки и лесистой местности.
Инженерная подготовка один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, основная цель которой обучить личный состав приемам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Занятия проводятся с учетом опыта ведения специальной военной операции.