04.04.2025 (13:00)

На полигоне Восточного военного округа в Забайкальском крае с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке

На полигоне общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке.

Военнослужащие выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов, а также оборудовали проволочные заграждения. Основной упор был сделан на соединение одиночных окопов.

Также во время занятия, военнослужащие изучили основные минно-взрывные устройства, стоящие на вооружение условного противника, их особенности, способы установки, обнаружения и порядок обезвреживания. В отдельном порядке изучили способы установки и обнаружения мин натяжного действия в условиях городской застройки и лесистой местности.

Инженерная подготовка один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, основная цель которой обучить личный состав приемам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Занятия проводятся с учетом опыта ведения специальной военной операции.

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