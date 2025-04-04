04.04.2025 (12:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются штурму и захвату зданий

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, отработали ведение боя в городских условиях.

В ходе мероприятия разведывательные группы обнаружили неприятеля, занявшего оборону в нескольких зданиях.

В свою очередь мотострелковые подразделения огнем из ручных гранатометов РПГ-7В уничтожили несколько огневых точек «противника», расположившихся на въезде в населённый пункт, их действия прикрывали пулемётчики и группа снайперов, занявшие выгодные позиции на возвышенности.

Затем под прикрытием расчетов автоматических гранатометов АГС-17 штурмовики приблизились к зданиям и приступили к зачистке. Работа в зданиях осуществлялась в составе боевых двоек-троек. Перед входом военнослужащие проверили растяжки, который мог установить «противник», после чего применили ручную гранату для уничтожения живой силы условного неприятеля.

В ходе данного занятия военнослужащие обучались грамотно передвигаться во время ведения боя, проникать в здания и ориентироваться на незнакомой местности.

Тренировка проходила под руководством опытных офицеров - участников СВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице