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04.04.2025 (23:00)

Специалисты ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приступили к проведению весенних осмотров

На территории Сахалинской области специалистами жилищно-коммунальной службы № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу), совместно с представителями воинских частей организовано проведение весенних осмотров имущественного комплекса Министерства Обороны Российской Федерации, находящегося на техническом обслуживании и в оперативном управлении ЖКС №6.

По результатам проведения весенних осмотров будет дана оценка технического состояния фондов после окончания зимнего времени эксплуатирования, проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к эксплуатации в весенне-летний период, будут составлены акты осмотров, необходимые для корректировки плана текущего и капитального ремонта объектов на 2025 год, и составления плана подготовки объектов к отопительному зимнему периоду 2025-2026 годов.

В ходе проводимой работы, специалистами будет осмотрено более 500 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных в военных городках Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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