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04.04.2025 (09:30)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили 4 пикапа в тылу противника

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поражают технику в тыловых районах противника.

За сутки было обнаружено и уничтожено 4 пикапа с личным составом до 5 неонацистов ВСУ.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали «объективку». Увидели, что противник - расчёт из четырёх машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», – рассказал взрывотехник с позывным «Дантист».

Благодаря постоянному совершенствованию навыков скрытой воздушной разведки, увеличению дальности поражения целей и сокращению времени на их уничтожение, эффективность боевой работы подразделений БПЛА постоянно возрастает.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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