04.04.2025 (09:30)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили 4 пикапа в тылу противника

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно поражают технику в тыловых районах противника.

За сутки было обнаружено и уничтожено 4 пикапа с личным составом до 5 неонацистов ВСУ.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали «объективку». Увидели, что противник - расчёт из четырёх машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», – рассказал взрывотехник с позывным «Дантист».

Благодаря постоянному совершенствованию навыков скрытой воздушной разведки, увеличению дальности поражения целей и сокращению времени на их уничтожение, эффективность боевой работы подразделений БПЛА постоянно возрастает.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице