03.04.2025 (22:15)

Подводная лодка «Дмитров» вышла в Балтийское море для отработки курсовой задачи

В рамках мероприятия экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтийского моря.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного и торпедного вооружения.

В ближайшее время экипаж лодки продолжит выполнение задач в море во взаимодействия с кораблями и морской авиацией Балтийского флота.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению.

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