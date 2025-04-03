03.04.2025 (22:15)
Подводная лодка «Дмитров» вышла в Балтийское море для отработки курсовой задачи
В рамках мероприятия экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтийского моря.
В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного и торпедного вооружения.
В ближайшее время экипаж лодки продолжит выполнение задач в море во взаимодействия с кораблями и морской авиацией Балтийского флота.
Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению.