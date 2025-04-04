04.04.2025 (09:00)

Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области

Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских расчетов ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники, а также живой силы противника в Курском приграничье.

Артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» в ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

В этот раз целями десантников-артиллеристов стали наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ. Расчёты гаубиц Д-20 нанесли серию ударов по противнику.

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов велись с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

У расчетов есть буквально считанные минуты на занятие огневых позиций, вычисление исходных данных для стрельбы, и производство первого выстрела. Работают как отлаженный механизм, где каждый военнослужащий чётко знает свой маневр. В это время в небе над целью дежурит БпЛА, и разведчики помогают артиллеристам корректировать огонь.

Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.

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