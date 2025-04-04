04.04.2025 (08:30)

Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вручил в зоне проведения специальной военной операции георгиевские знамена двум бригадам и батальону, входящим в состав объединения

Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона (штурмового) в присутствии военнослужащих подразделений. В ходе торжественного мероприятия были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Каждый золотой гвоздь вбивали наиболее отличившиеся в боях военнослужащие.

Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени Президента Российской Федерации – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений.

В завершение торжественных мероприятий командующий армией генерал-лейтенант Сергей Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции.

Справочно:

Почетное наименование «гвардейская» было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

При присвоении воинской части наименования «гвардейская» ей вручаются георгиевские знаменные ленты и навершие. Боевое знамя с георгиевскими знаменными лентами и навершием именуется «Георгиевское знамя» и является высшим знаком отличия воинской части.

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