04.04.2025 (08:00)

Корабли ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе военно-морского учения «Индра Нэви-2025» в Бенгальском заливе

Корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения «Индра Нэви - 2025».

В течение трёх дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строёв, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В ходе учения экипажи также отработали задачи по конвоированию судна и организацию пополнения запасов на ходу траверзным способом от танкера «Печенга».

На различных этапах учения были задействованы палубные вертолёты морской авиации с кораблей стран-участниц. Российский вертолёт Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец «Рана», а индийский экипаж вертолёта «Четак» приземлился на палубу российского корвета.

От российской стороны в учении участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

В настоящее время корабли двух стран вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов совместной работы в море и проведения официальной церемонии закрытия учения.

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