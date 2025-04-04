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04.04.2025 (07:30)

Военнослужащие расчета РЛС «Небо-СВУ» группировки войск «Центр» рассказали о выполнении задач в зоне ответственности

В ходе мониторинга воздушного пространства расчет радиолокационной станции (РЛС) 1Л119 «Небо-СВУ» обнаружил БпЛА противника, оперативно передал координаты на командный пункт противовоздушной обороны группировки войск «Центр», а дежуривший расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, успешно поразил БпЛА противника.

«Ведем цели и свои и противника, все высвечивается на экране, обобщаем информацию и отправляем на командный пункт, где принимается решение о сбитии БпЛА, реактивных снарядов…», – рассказал начальник станции Нугманов Жуслан.

Для охраны РЛС от БпЛА противника оборудуются круглосуточные посты воздушного наблюдения.

«Мы наблюдаем за целями в небе, когда летят БпЛА противника, мы докладываем об этом по радиостанции и запрашиваем разрешение на уничтожение, уничтожаем цели и тем самым охраняем нашу РЛС и небо над головой», – рассказал старший водитель Тихонов Дмитрий.

Расчет РЛС «Небо-СВУ» способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 различных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.

Расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов группировки войск «Центр» круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха подразделений российских войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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