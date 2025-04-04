04.04.2025 (07:00)

Торжественное вручение шевронов военнослужащим мотострелкового полка группировки войск «Центр» состоялось в тыловом районе проведения спецоперации

В тыловом районе проведения спецоперации состоялось торжественное вручение шевронов Познанского мотострелкового полка военнослужащим группировки войск «Центр», прошедшим курс интенсивной военной подготовки.

В ходе проведения мероприятия военнослужащие произнесли клятву на верность Отечеству и полку, после чего им были вручены шевроны с изображенной символикой гвардейского мотострелкового Познанского Краснознамённого ордена Суворова полка ЦВО. Мероприятие состоялось на одном из военных полигонов, где военнослужащие в течении нескольких месяцев изучали основы современного общевойскового боя, основы тактической медицины, на практике отточили навыки стрельбы из основных видов оружия, а также научились применять различные приёмы штурмовых действий. Кроме этого, отличившимся в ходе подготовки бойцам были вручены благодарственные письма от правительства регионов, в которых они заключили контракт о прохождении военной службы.

Торжественное вручение шевронов военнослужащим стало доброй традицией Познанского мотострелкового полка, которое поднимает дух бойцов и вызывает чувство гордости у военнослужащих за прохождение ими службы в своём подразделении.

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