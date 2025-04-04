04.04.2025 (06:30)

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили станцию спутниковой связи «Старлинк» и склад матсредств ВСУ

На Северском направлении специальной военной операции военнослужащие 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск в районе населенного пункта Григоровка уничтожили станцию спутниковой связи «Старлинк» и склад материальных средств ВСУ.

Получив от разведывательных подразделений координаты целей, операторы БпЛА точно сбросили боеприпасы на станцию спутниковой связи западного производства. После этого мотострелки Южной группировки уничтожили склад материальных средств ВСУ, чем значительно усложнили снабжение войск противника.

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