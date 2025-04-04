04.04.2025 (06:00)
Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес авиаудар по расположению пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье
Перед боевым вылетом экипаж самолета Су-34 ВКС России получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в приграничном районе Курской области.
Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».
После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования.
По докладу разведки цель была успешно поражена.
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