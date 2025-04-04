04.04.2025 (05:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БпЛА расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» наносят точные удары по укреплениям, местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам и препятствуют поставкам материальных ресурсов и доставке личного состава ВСУ.

Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно следят за скоплениями противника, а также за путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ, затем передают информацию и точные координаты артиллеристам.

В этот раз расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» бригады морской пехоты уничтожили укрепления, боевую технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Выдвинувшись на позиции и получив уточненные координаты нахождения противника, артиллеристы произвели выстрелы и точно поразили все цели.

После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты «Гвоздик» оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить.

Благодаря точной корректировке и большому опыту расчётов, артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных укрытиях.

Выявление целей и их поражение производится регулярно, для этого у военнослужащих есть все необходимое, в том числе постоянно пополняемый подразделениями материально-технического обеспечения боекомплект.

Одно из преимуществ самоходной гаубицы «Гвоздика» в том, что у нее башня поворачивается на 360 градусов, и поэтому можно оперативно менять направление стрельбы.

Огонь с переднего края корректирует разведка. Наши беспилотники в небе круглые сутки. При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника всё дальше.

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