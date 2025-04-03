03.04.2025 (18:30)

Российские военнослужащие снайперскими засадами уничтожили условного противника в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной базы снайперскими засадами уничтожили условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

По замыслу, операторы разведывательных беспилотников коптерного типа, входе разведки обнаружил группу незаконного вооружённого формирования (НВФ). Снайперские пары получили задачу скрытно выдвинуться в район сосредоточения условного противника в пешем порядке. Совершив 5 км марш, военнослужащие отработали нормативы по оборудованию скрытых позиций для наблюдения и стрельбы, после чего выполнили разведку целей с применением переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3, учитывая не только скорость бокового ветра, но и углы возвышения. Идентифицировав цели, снайперы приступили к ликвидации пулемётных и орудийных расчётов, после чего окружили условного противника поражая различные мишени на дальностях до 800 метров с использованием винтовок СВД, СВД-М, СВД-К. Для уничтожения легкобронированной техники военнослужащие использовали 12,7 мм крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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