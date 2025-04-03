03.04.2025 (19:30)

Юнармейцы Республики Татарстан приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения школы №17 города Казани Республики Татарстан приняли участие в патриотической акции «Верни героя имя». Ребята облагородили территорию обелиска, который расположен на территории учебного заведения и посвящён выпускникам и сотрудникам школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (ВОВ).

Школьники убрали скопившейся за осенне-зимний период мусор, старую листву. Кроме того, сам обелиск отмыли от пыли и грязи, при содействии педагогов восстановили читабельность памятных табличек, где указаны имена участников ВОВ. По окончанию мероприятия юнармейцы почтили минутой молчания память, погибших в годы войны земляков и возложили цветы к подножию обелиска.

Акция «Верни Герою имя» направлена на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развитие интереса к истории своей страны, воспитание уважения к подвигам народа и гуманное отношение к людям старшего поколения. Завершится акция 9 мая. В День Победы по всей стране, в том числе в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО) у обелисков, памятников и вечных огней, посвящённых подвигу и памяти советского народа в годы войны, будут выставлены «Посты №1» из числа участников юнармейского движения.

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