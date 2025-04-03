03.04.2025 (20:30)

Об особенностях весеннего призыва рассказал на брифинге в ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления Ленинградского военного округа

Весенний призыв в стране стартовал в рамках российского законодательства с 1 апреля по 15 июля. Об особенностях военной службы

по призыву в 2025 году рассказал на брифинге ТАСС в Санкт-Петербурге

ВрИО начальника организационно-мобилизованного управления штаба Ленинградского военного округа (ЛенВО) полковник Андрей Ефремов.

«Срок военной службы по призыву не изменится. Он, как и раньше, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований только на территории Российской Федерации», — отметил полковник Андрей Ефремов.

Особенностью призывной кампании 2025 года, является то, что она пройдет в первый раз с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток в электронном виде.

Также было подчёркнуто, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться к выполнению задач на территории новых регионов в зоне специальной военной операции.

В Ленинградском округе призыв затронет девять регионов, исключение сделают для отдельных местностей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в республике Коми и НАО. Первые призывники покинут сборные пункты уже 15 апреля.

Часть призывников направится в научно-производственные подразделения, где военнослужащие по призыву смогут поучаствовать

во внедрении в производство передовых идей и технологий. У тех, у кого есть спортивные достижения, будет возможность попасть в спортивные роты. Более подробную информацию о требованиях к кандидатам можно получить на интернет-портале Министерства Обороны Российской Федерации.

Подводя итог осеннего 2024 года призыва, полковник Андрей Ефремов отметил, что планы по ней были выполнены в полном объеме. Всего к местам несения службы были призваны более 12,5 тысяч жителей регионов, входящих в состав ЛенВО. Из них в состав научных и научно-производственных подразделений направились около 180 человек, а в спортивные роты — около 30 призывников. Наиболее организованно осенний призыв прошел в Петербурге, Ленобласти и республике Коми.

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