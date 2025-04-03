03.04.2025 (21:30)

Высадку тактического десанта отработали экипажи вертолетов Балтийского флота в Калининградской области

Авиационная группа выполнила переброску тактической группы в заданный район, где авиаприкрытие обеспечили экипажи вертолетов Ми-24. Способом прикрытия был выбран тактический прием «карусель», что позволило обеспечить безопасную высадку подразделений в назначенном районе. При выполнении приема «карусель» несколько вертолетов по кругу по очереди совершают пролет участка местности на малой высоте в готовности к практическому применению авиационных средств поражения.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств.

Выполнению полетов морской авиации и отработка различных тактических элементов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В ходе выполнениях различных задач в рамках ЛТУ было задействовано порядка десяти единиц авиационной техники.

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