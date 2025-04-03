03.04.2025 (23:00)

Более 30 тыс. граждан будут призваны в ходе весенней кампании на военную службу из регионов РФ, расположенных в границах ЮВО

С 1 апреля начали работу призывные комиссии и военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, расположенных в границах Южного военного округа (ЮВО). Призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Всего в рамках мероприятий весеннего 2025 года призыва для прохождения военной службы по призыву будут направлены более 30 тыс. граждан. Призывники отправятся на службу в соединения и воинские части на территории Российской Федерации.

На сборных пунктах ЮВО призывники будут обеспечены повседневной формой одежды, в соответствии с видом и родом войск, а также несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Каждый призывник проходит военно-врачебную комиссию, по результатам которой, а также своего уровня образования и профессиональных навыков, получает назначение на воинскую должность.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции (СВО), военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

Отправка новобранцев к местам прохождения военной службы будет организована автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. В ходе перемещения призывных команд организовано постоянное медицинское сопровождение, на время движения призывникам выдается индивидуальные рационы питания и бутилированная вода. Соблюдение правопорядка в ходе перемещения к местам службы будут обеспечивать сотрудники военной полиции ЮВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице