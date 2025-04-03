03.04.2025 (22:30)

Корвет «Сообразительный» отработал учебно-боевые задачи в Балтийском море

В рамках планового выхода в море экипаж корвета «Сообразительный» отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В ходе отработки задач экипаж корвета провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения.

В рамках выполнения учебных задач по видам обороны экипаж корабля отработал вопросы противовоздушной обороны на переходе морем и применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. В роли противника выступил многоцелевой истребитель Су-30. При подходе воздушной цели на рубеж поражения она была условно уничтожена из средств корабельного ПВО.

Также экипаж корабля выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.

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