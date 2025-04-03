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03.04.2025 (22:00)

Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировку по поиску подводной лодки

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота провели тренировку по поиску подводной лодки в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В назначенном районе противолодочным вертолётам противодействовал экипаж одной из подводных лодок флота.

Летчики противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приемы поиска подводной лодки, слежения за ней с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме того, морские летчики выполнили полеты в составе пары на различных высотах и режимах полета.

Противолодочный вертолет Ка-27 может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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