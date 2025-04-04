04.04.2025 (10:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Весёлое в ДНР

В ДНР военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток», выполняющие задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, освободили населенный пункт Весёлое от украинских националистов.

Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и 8 автомобилей военного назначения.

В настоящее время военнослужащие инженерного подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов.

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