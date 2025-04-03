03.04.2025 (21:00)

Экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота провёл учение по ведению морского боя с кораблём условного противника

В заливе Петра Великого экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по ведению морского боя с кораблём условного противника и противодействию «вражеским» робототехническим комплексам.

На первом этапе учения корабельные расчёты корабля выполнили комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабль условного противника. Огонь вёлся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 по морскому щиту.

На втором этапе экипаж корабля отработал противороботовую защиту, в ходе которой отразил атаки малоразмерных морских и воздушных целей. Имитированные безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника, уничтожались расчётами крупнокалиберных пулемётов и автоматической артиллерийской установки АК-630М.

Артиллерийские стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки флота в ходе сдачи элементов курсовой задачи К-2.

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