03.04.2025 (20:00)

Подразделения ПВО военной базы ЮВО в Армении при помощи ЗСУ «Шилка» уничтожили бронетехнику условного противника

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) военной базы Южного военного округа в Армении во время плановых занятий уничтожили бронетехнику условного противника огнем зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Шилка».

По замыслу занятий, колонна бронированной техники условного противника двигалась в направлении населенного пункта для его захвата. На командный пункт поступили разведданные о маршруте движения. Командованием было принято решение уничтожить врага огнем из ЗСУ «Шилка».

Расчеты ЗСУ выдвинулись в назначенный район, заняли оборону и открыли шквальный огонь прямой наводкой по целям, нанеся значительное повреждение бронетехнике, тем самым обеспечив подход мотострелков.

Разрозненные группы условного противника были уничтожены силами мотострелковых подразделений из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

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