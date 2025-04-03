03.04.2025 (19:00)

Военнослужащие соединения управления ЮВО организовали устойчивую и защищенную связь между абонентами в Ставропольском крае

В Ставропольском крае военнослужащие соединения управления Южного военного округа (ЮВО) организовали устойчивую и защищенную связь между пунктами управления и другими абонентами во время проведения тренировки с личным составом.

В ходе практических занятий военнослужащие совершили марш в назначенный район развертывания командного пункта. После этого связисты проверили работоспособность специальной аппаратуры, выполнили нормативы по прокладке проводных линий и развернули командно-штабную машину Р-149 АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320, с помощью которой были организованы непрерывные прием и передача информации, в том числе посредством закрытых интернет-каналов.

Помимо этого, связисты отработали вопросы обеспечения устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Тренировка была проведена согласно плану боевой подготовки соединения. Программа занятий выстроена с учетом опыта, накопленного в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

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