03.04.2025 (18:00)

На полигонах ЮВО в Ростовской области продолжается подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения СВО

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области продолжается курс интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащих и боевое слаживание подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки в штурме населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Особое внимание на занятиях уделяется противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА).

Опытные инструктора, участники СВО, обучают военнослужащих как правильно вести стрельбу по БпЛА условного противника в условиях максимально приближенных к боевым.

Подготовка штурмовиков проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведётся из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок и в случае попадания дроби в летящую мишень, она разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведут огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12.

После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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