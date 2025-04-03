03.04.2025 (17:00)

Снайперы ЛенВО отрабатывают приемы контрснайперской борьбы в ходе полевых занятий

Снайперы Ленинградского военного округа отрабатывают приемы контрснайперской борьбы в ходе полевых занятий на полигоне в Ленинградской области.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают боевой опыт снайперских дуэлей и военные хитрости к которым прибегает потенциальный противник.

Одной из особенностей занятий является изучение способов ведения огня «из холодного ствола» без пристрелочного выстрела. Данная методика исключает бесприцельную стрельбу, по которой противник может обнаружить снайпера.

При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные миниметеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива и городской застройки.

На занятия привлечены более 50 снайперов, которые вооружены винтовками СВД-М, СВД-С, ВСС «Винторез» и СВ-98.

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