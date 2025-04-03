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03.04.2025 (16:00)

В Ленинградском военном округе провели занятия с отделениями огневой поддержки

В Ленинградском военном округе прошли занятия с отделениями огневой поддержки и группами маневра.

Военнослужащие выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника.

Особое внимание при отработке взаимодействия уделялось выбору оптимального рубежа, с которого удобней прикрывать огнем группу маневра, не препятствуя ее продвижению. Также военнослужащие учились применять малоразмерные разведывательные БпЛА для слежения за действиями условного противника.

Занятия проводятся регулярно в целях отработки действий при обороне территории воинских частей и особо важных объектов.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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