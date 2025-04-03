03.04.2025 (15:00)

Инструкторы по тактической медицине провели занятие с офицерами и младшими специалистами в Ленинградской области

Инструкторы по тактической медицине провели занятие с офицерами и младшими специалистами в Ленинградской области.

Специалисты медицинской службы рассказали о специфике ранений и травм различной тяжести, продемонстрировали порядок действий первой самопомощи и помощи при спасении товарищей.

Задача инструкторов по тактической медицине довести до высокой точности и автоматизма действия военнослужащих по контракту при получении ранений разной степени тяжести. Обучаемые оказывали себе самопомощь, накладывая жгут на раненную конечность под огнём условного противника. Также многократно отрабатывались действия группы эвакуации раненных.

Данные практические занятия проводятся ежедневно. Все полученные знания пригодятся военнослужащим при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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