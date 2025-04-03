03.04.2025 (14:00)

Противотанковые подразделения Ленинградского военного округа провели боевые пуски из ПТРК «Корнет»

Противотанковые подразделения Ленинградского военного округа провели плановые боевые пуски ракет 9М113 «Корнет» из российских переносных противотанковых ракетных комплексов с автоматическим наведением на цель с дальностью поражения цели до 10 км по бронированной техники условного противника.

Ракетный комплекс, является одним из самых эффективных российских ПТРК, который широко используется во многих боевых конфликтах имеющий увеличенную дальность, улучшенную боеголовку и оснащен автоматическим наведением на цель.

Высокая мобильность комплекса позволяет в кратчайшие сроки осуществить переезд на огневую позицию, подготовить комплекс к работе, произвести выстрел и сменить огневую позицию тем самым увечить живучесть расчета.

Военнослужащие, перенимая боевой опыт от инструкторов, принимавших участие в боевых действия отрабатывают подготовку комплекса к работе, пуск ракеты, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание комплекса.

Благодаря полученным навыкам бойцы смогут с лёгкостью поражать современную и перспективную бронетанковую технику, оснащенную динамической защитой, фортификационные сооружения, живую силу противника, малоскоростные воздушные, надводные цели в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех в зоне проведения СВО.

После завершения курсов по подготовке операторов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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