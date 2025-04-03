03.04.2025 (13:00)

В Амурской области с миномётчиками ВВО прошли занятия по взаимодействию с расчетами БпЛА

Военнослужащие минометных расчетов мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, отработали навыки взаимодействия с операторами беспилотных летательных аппаратов.

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» минометчики учились действовать при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты БпЛА провели воздушную разведку местности, после чего передали координаты замаскированных позиций условного противника.

В свою очередь минометные расчеты выполнили нормативы по занятию огневых позиций, наведению и огневому поражению целей.

При проведении занятий объективный контроль осуществляется в режиме реального времени, что позволяет инструкторам наблюдать за качеством выполнения учебно-боевых задач и своевременно вносить коррективы.

Для закрепления полученных знаний, военнослужащие разыграли сценарий, по которому в районе выполнения задач было обнаружено скопление живой силы противника. Военнослужащие оперативно выдвинулся в указанную точку, развернул установку и успешно поразил все цели.

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