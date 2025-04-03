03.04.2025 (12:00)

На Сахалине с военнослужащими ВВО прошли занятия по огневой подготовке

С военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) прошли плановые занятия по огневой подготовке.

На общевойсковом полигоне «Троицкий» было развернуто несколько учебных мест, на которых военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, приведение оружия к нормальному бою, правила ведения огня, способы определения дальности до цели, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Мотострелки сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, отработали на время снаряжение магазина боеприпасами.

Затем личный состав вышел на огневой рубеж, где выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу условного противника из стрелкового оружия.

Основной задачей занятий являлось совершенствование навыков владения стрелковым оружием у личного состава.

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