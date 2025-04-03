03.04.2025 (11:00)

Курсанты ДВОКУ осваивают современные методы ведения боевых действий на полигоне в Амурской области

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) осваивают современные методы ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

В процессе подготовки командиров мотострелковых подразделений с личным составом проводятся занятия по тактической подготовке, на которых курсанты закрепляют приемы армейской тактической стрельбы.

На специально оборудованных учебных местах военнослужащие вырабатывают точность и слаженность движений, тренируют меткость стрельбы из различных видов оружия, нарабатывают опыт и технику выполнения элементов испытания. Для наработки практических навыков ведения боевых действий на местности, были возведены городки имитирующие опорные пункты условного противника в лесополосах и в населенных пунктах.

Также будущие офицеры выполняют вождение боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, где обучаются скоростному маневрированию, преодолению различного рода препятствий и инженерных заграждений.

Для подготовки будущих офицеров профессорско-преподавательский состав училища внедряет новые методики обучения, которые были выработаны во время участия офицеров-преподавателей в зоне проведения специальной военной операции. Для тренировок используется современная учебно - материальная база полигона ДВОКУ.

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