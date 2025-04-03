03.04.2025 (10:30)

Расчеты ЗРК «Тор» группировки войск «Восток» несут боевое дежурство в круглосуточном режиме на Южно-Донецком направлении

Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор» группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи в ходе прикрытия мотострелковых подразделений, уничтожая воздушные цели ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Получив боевую задачу, военнослужащие на технике совершил марш в заданный район, преодолев сложные участки пересечённой местности. После перевода комплекса из походного положения в боевое расчет приступил к мониторингу воздушного пространства. Только за одну смену боевого дежурства военнослужащими ПВО были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как отмечает начальник расчёта с позывным «Бурят», «Тор» способен обнаруживать цели на дальности нескольких десятков километров, одновременно сопровождая до четырёх различных объектов. От обнаружения до поражения цели проходят считанные секунды», — поясняет он.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» полностью автономен, сам ведёт поиск, захват и обстрел воздушных целей. Он способен оперативно менять позиции даже в условиях бездорожья, сохраняя боеготовность при любой ситуации.

«Для нас это не просто машина, а боевая подруга, — рассказывает механик-водитель с позывным «Дархан». — В движении комплекс никогда не подводил, ни условиях бездорожья, ни в условиях слякоти, — по грязи развивал на ней скорость 60 км/ч».

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