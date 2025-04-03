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03.04.2025 (10:00)

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают боевую технику ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов ДНР

Расчёты ударных FPV-дронов алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают выслеживать и уничтожать боевую бронированную технику ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчёты ударных и разведывательных беспилотников проводят воздушную разведку местности, выслеживая передвижение техники противника. Обнаружив цель, операторы FPV-дронов, учитывая рельеф местности и радиопомеховую обстановку, выполняют боевой заход и направляют беспилотник прямо в технику националистов. Барражирование в воздухе сразу нескольких ударных дронов позволяет с максимальной эффективностью уничтожать обнаруженные цели.

Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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