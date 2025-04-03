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03.04.2025 (09:30)

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА, миномёт и блиндаж ВСУ

Подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, действуя на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции, нанесли удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), замаскированной позиции 82-мм миномёта и блиндажу ВСУ.

Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки. Пункт управления БпЛА, блиндаж и миномёт противника вместе с расчётом, скрывающимся в одном из заброшенных зданий, точно поразили операторы FPV-дронов Южной группировки войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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