03.04.2025 (09:00)

Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ противника на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа «Баба-Яга» противника на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

«Под утро расчет был на дежурстве, вначале по звуку сориентировались, потом в прибор ночного видения увидели Бабу-Ягу, приняли решение открыть огонь из ЗУ-23-2 и уничтожили», – рассказал командир зенитно-артиллерийской батареи Логунов Александр.

Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 обеспечивают воздушное прикрытие российских войск, уничтожая разведывательные БПЛА самолетного типа, а также ударные дроны-камикадзе противника. На счету зенитчиков десятки уничтоженных беспилотников, в том числе гексакоптеров «Баба-Яга». В случае визуального обнаружения беспилотников зенитчики открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника, обеспечивая эффективную дальность огня до 2,5 км.

«У нас расположены наблюдательные посты, кто-то передает по цепочке, тут визуально находим ее, вычисляем расстояние, цель, направление и начинаем работать», – рассказал командир взвода Дмитрий Чубуков

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице