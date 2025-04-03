03.04.2025 (08:30)

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области

Основной задачей артиллеристов 122-мм буксируемого орудия «Д-30» группировки войск «Днепр» является поддержка мотострелковых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления БпЛА, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.

Расчётом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БпЛА противника.

«Я артиллеристом абсолютно до этого не был и вообще не знал, какие орудия есть (…) в Вооруженных Силах, – рассказал наводчик гаубицы «Д-30» с позывным «Князь». – Никогда с ними не связывался, видел только со стороны, по телевидению, как работает артиллерия. На самом деле она мне понравилась, когда мне начали показывать и сам это все почувствовал. Реально захватывает, круто. Ну и конечно, мы ребятам по делу помогаем очень хорошо, поддерживаем пехоту».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице