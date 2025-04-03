03.04.2025 (08:00)

Расчёт БпЛА «Молния-2» Ивановской дивизии ВДВ уничтожил живую силу ВСУ в Часов-Яре

Военнослужащие расчёта БпЛА самолётного типа «Молния-2» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр.

Получив задачу на применение комплекса, ивановские десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции.

Конструкция БпЛА в форме самолета позволяет ему развить значительно большую скорость, чем «выдает» обычный FPV-дрон, и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние.

Определив цель, оператор навёл на нее беспилотник, программное обеспечение осуществило захват цели и, несмотря на противодействие вражеского РЭБ, «Молния-2», успешно обойдя все препятствия, поразила заданную цель.

Применение данного БпЛА в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений Ивановского соединения ВДВ на линии боевого соприкосновения.

БпЛА «Молния-2» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.

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