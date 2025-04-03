03.04.2025 (07:30)
Расчет РСЗО «Град» нанес ночной удар по опорному пункту ВСУ, выявленному воздушной разведкой
C применением беспилотных летательных аппаратов на Дзержинском направлении разведчики выявили опорный пункт ВСУ.
По установленным координатам в ночное время суток расчет РСЗО «Град» 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск нанес удар полным пакетом 122-мм реактивных снарядов.
По данным объективного контроля опорный пункт ВСУ был полностью уничтожен.
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