03.04.2025 (07:00)

Саперы группировки войск «Север» проводят разминирование в освобожденных населенных пунктах Суджанского района Курской области

Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий.

Во время бегства боевики ВСУ оставляют после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному и неопытному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ очень часто оставляет ловушки для саперов и устанавливает мины на неизвлекаемость. При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности.

Шаг за шагом сапёры прочёсывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землёй. Поэтому надо быть очень осторожным. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, сапёры укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его.

Работа военных инженеров имеет ключевое значение для восстановления нормальной жизни в приграничных районах. Благодаря их профессионализму и применению передовых технологий местные жители смогут возвратиться в свои дома.

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