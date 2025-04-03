03.04.2025 (06:00)

Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила замаскированную бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8 уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.

После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

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