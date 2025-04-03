03.04.2025 (05:30)

Отряд кораблей Балтийского флота провёл комплексное учение с выполнением учебно-боевых стрельб в Балтийском море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» провёл комплексное учение в морских полигонах Балтийского моря.

На первом этапе экипажи корветов отработали элементы морского боя с кораблями условного противника с выполнением артиллерийских стрельб по морскому щиту-мишени. Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили артиллерийское вооружение, отработав задачи поражения группы надводных кораблей «противника».

Далее балтийцы провели тренировку по борьбе с безэкипажными катерами. В качестве мишеней были использованы макеты БЭКов. Огонь по ним вёлся из 30-мм артиллерийских установок АК-630М и крупнокалиберных пулемётов.

На втором этапе учения личный состав кораблей совершенствовал навыки по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Её роль выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок. Во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации БФ, боевые расчёты корветов «Бойкий» и «Стойкий» осуществили поиск ПЛ условного противника, а корвет «Бойкий» условно уничтожил «вражескую» субмарину, применив торпедное оружие.

Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех и провели совместные тренировки по противовоздушной обороне.

Завершилось комплексное учение отряда кораблей БФ тренировками по борьбе за живучесть.

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