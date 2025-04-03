Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2025 (05:00)

Специалисты инженерно-саперного подразделения РВСН завершили работу по разрушению льда на реке Чумыш для защиты Алтайского края от паводка

Специалисты инженерно-саперного подразделения Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения завершили работу по разрушению льда на реке Чумыш для защиты населенных пунктов от весеннего паводка.

Военнослужащие выполнили несколько точечных подрывов ледяного покрова с помощью зарядов тротила. Теперь вода реки Чумыш не угрожает ни рабочему поселку Тальменка, ни жителям других населенных пунктов Алтайского края.

С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее саперы провели рекогносцировку района, замерили толщину льда, произвели расчет необходимого количества взрывчатых веществ и средств взрывания, провели бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества.

Заряды были рассчитаны с учетом неукоснительного соблюдения безопасности для окружающей среды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false