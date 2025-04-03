03.04.2025 (05:00)
Специалисты инженерно-саперного подразделения РВСН завершили работу по разрушению льда на реке Чумыш для защиты Алтайского края от паводка
Специалисты инженерно-саперного подразделения Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения завершили работу по разрушению льда на реке Чумыш для защиты населенных пунктов от весеннего паводка.
Военнослужащие выполнили несколько точечных подрывов ледяного покрова с помощью зарядов тротила. Теперь вода реки Чумыш не угрожает ни рабочему поселку Тальменка, ни жителям других населенных пунктов Алтайского края.
С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее саперы провели рекогносцировку района, замерили толщину льда, произвели расчет необходимого количества взрывчатых веществ и средств взрывания, провели бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества.
Заряды были рассчитаны с учетом неукоснительного соблюдения безопасности для окружающей среды.