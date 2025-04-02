02.04.2025 (22:45)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в старте акции «Часовой у Знамени Победы»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в старте патриотической акции «Часовой у Знамени Победы», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Торжественная церемония прошла у Монумента ветеранам-участникам Великой Отечественной войны в Краснообске.

На мероприятии присутствовали юнармейцы, ветераны Вооруженных Сил, педагоги и ученики общеобразовательных школ района, и другие почетные гости. Копия Знамени Победы в торжественной обстановке была передана знаменной группе юнармейского отряда общеобразовательной школы № 1. Принимая Знамя Победы, юные патриоты дали клятву оправдать доверие, довести до каждого ученика школы всю значимость этой святыни, быть достойными памяти павших героев.

Кроме того, в ходе церемонии была вручена медаль «Юнармейская доблесть» 3 степени лучшему юнармейцу Краснообской средней общеобразовательной школы № 1 Дьяконову Александру.

Акция «Часовой у Знамени Победы» направлена на популяризацию государственных реликвий России, формирование уважения к государственным символам, воспитанию патриотизма и сохранение исторической памяти о славных страницах истории Великой Отечественной войны и продлится на территории Новосибирской области до 15 мая. Самые достойные юнармейские отряды, военно-патриотические клубы, общеобразовательные учреждения, получившие копию Знамени Победы, будут нести почётную вахту.

Организаторами акции являются Новосибирской региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Новосибирской области, областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, министерство образования Новосибирской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице