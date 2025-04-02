02.04.2025 (23:15)

ВКА имени А.Ф. Можайского провела выставку «День инноваций» на территории Петропавловской крепости

Экспозиция представляет более 100 разработок курсантских конструкторских бюро академии. На торжественном открытии выступил заместитель начальника военного вуза генерал-майор Юрий Кулешов, он пожелал участникам новых идей и успехов на благо нашей Родины.

Можайцы презентовали усовершенствованные боевые беспилотные летательные аппараты, программные комплексы и платформы для визуализации, съёмки и наблюдения в реальном времени. Рассказали о космической технике и новых решениях для её использования. Поделились разработками, применимыми в гражданской жизни. Например, карта космодромов мира будет полезна в обучении школьников.

День инноваций стал местом встречи юных умов. Ребята не только рассказали о своих проектах, но и обменялись опытом с единомышленниками. Особую атмосферу создали творческие номера можайцев. Военный оркестр академии сопроводил курсантский вальс и вокальные выступления.

Лучшие проекты выставки пройдут в финальный конкурс «Дня инноваций» Министерства обороны и будут представлены на Международном техническом форуме «Армия-2025».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице