02.04.2025 (23:45)

На базе Центрального спортивного клуба Армии прошёл Кубок Вооружённых Сил РФ по баскетболу

На базе Центрального спортивного клуба Армии прошёл Кубок Вооружённых Сил РФ по баскетболу. В соревнованиях приняли участие сто двенадцать игроков в составе девяти команд от военных округов, видов и родов Вооружённых Сил, а также военных учебных заведений. В сборной Воздушно-космических сил нашу академию представили курсанты Николай Беспалов, Артур Гнездилов, Данил Козлов и главный тренер подполковник Алексей Стафеев.

На протяжении шести дней спортсмены демонстрировали на баскетбольном поле навыки, отточенные на тренировках. В полуфинале встретились команды ВКС и Московского военного округа. Игра выдалась захватывающей и интересной. Со счётом 76:53 сборная ВКС продолжила борьбу за звание лучшей баскетбольной дружины.

В финальном матче команда ВКС вышла на поле против игроков Военно-морского флота. Участникам уже не раз доводилось встречаться на соревнованиях и проверять возможности друг друга. В результате напряжённого поединка сборная Воздушно-космических сил заняла второе место.

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